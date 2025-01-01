Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Ins kalte Wasser gesprungen
23 Min.Ab 12
Eine Mutprobe wird zum Überlebenskampf! Der 17-jährige Außenseiter Robin Freund liegt morgens - nach einem nächtlichen Ausflug ins Freibad - schwer verletzt am Beckenrand. Allein und bewusstlos. Aber warum wurde Robin einfach zurückgelassen?
