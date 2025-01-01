Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Per Anhalter in den Tod

SAT.1Staffel 13Folge 70
Per Anhalter in den Tod

Per Anhalter in den TodJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 70: Per Anhalter in den Tod

23 Min.Ab 12

Fahrt ohne Wiederkehr - Nach einem Streit mit ihrem Freund trampt Julia Huber von München nach Duisburg. Doch die Studentin erreicht nie ihr Ziel. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein Netz aus Lügen und verletzter Liebe.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen