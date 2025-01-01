Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Benutzt
22 Min.Ab 12
Eine weibliche Wasserleiche wird in einem Jachthafen angeschwemmt - Silke Leschek (20) wurde erschlagen. Die einzige Spur ist der Kundenabschnitt eines Fotoabschnitts. Nun geraten die Brüder Bruno (28) und Alberto (34) Morelli ins Visier der Kommissare. Als in deren Restaurant Diebesgut auftaucht, wird die Lage vollends verworren. Welche Beziehung hatten die Brüder zu Silke?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1