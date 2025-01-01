Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Drei Steine

SAT.1Staffel 1Folge 14
Drei Steine

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 14: Drei Steine

22 Min.Ab 12

Als Steine von einer Autobahnbrücke geworfen werden, wird die siebenjährige Chloe im Auto ihres Vaters schwer verletzt - ihr Leben hängt nur noch an einem seidenen Faden. Bei den Kommissaren melden sich plötzlich mehrere Jugendliche: Jeder von ihnen schwört, die Tat allein begangen zu haben ...

