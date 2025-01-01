Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödlicher Eingriff

SAT.1Staffel 1Folge 15
Tödlicher Eingriff

Tödlicher EingriffJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 15: Tödlicher Eingriff

23 Min.Ab 12

In einem Waldstück finden die Ermittler die Leiche der Prostituierten Cristina Munteanu. Die Rumänin starb an einer illegalen Abtreibung im fünften Monat. Ihre Schwester Alina führt die Kommissare auf die Spur von zwei Zuhältern, die sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Welche Rolle spielen Nils Brauchitsch und der zwielichtige Arzt "Mogli"?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen