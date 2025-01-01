Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Die Wiedergeburt
23 Min.Ab 12
Spurlos verschwunden - seit zehn Tagen gibt's kein Lebenszeichen der 17-jährigen Alexa. Die Kommissare hoffen auf einen dummen Mädchenstreich. Doch dann machen sie eine grausame Entdeckung ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1