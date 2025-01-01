Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Schulmädchenfantasien
22 Min.Ab 12
Von der 17-jährigen Jessica fehlt nach einem Disco-Besuch jedes Lebenszeichen. Ihre Mutter befürchtet das Schlimmste. Wurde die junge Frau Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1