Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Preis der Schönheit

SAT.1Staffel 1Folge 80
Folge 80: Preis der Schönheit

23 Min.Ab 12

Aus der Traum: Das 18-jährige Model Mirjam Becker wurde im Schlaf von einem Unbekannten überfallen. Mit einem spitzen Gegenstand entstellte der Täter ihr schönes Gesicht und beendete damit ihr Leben zwischen Laufsteg und Fotoshootings.

SAT.1
