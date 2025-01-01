Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Preis der Schönheit
23 Min.Ab 12
Aus der Traum: Das 18-jährige Model Mirjam Becker wurde im Schlaf von einem Unbekannten überfallen. Mit einem spitzen Gegenstand entstellte der Täter ihr schönes Gesicht und beendete damit ihr Leben zwischen Laufsteg und Fotoshootings.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1