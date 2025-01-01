Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Des einen Freud'...

SAT.1Staffel 1Folge 82
Des einen Freud'...

Des einen Freud'...Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 82: Des einen Freud'...

23 Min.Ab 12

Mit aufgeschnittenen Pulsadern wird die 30-jährige Designstudentin Ramona Ziegler in ihrem Badezimmer gefunden. Zuerst sieht alles nach einem Selbstmord aus, aber widersprüchliche Zeugenaussagen lassen die Kommissare an dem Suizid der jungen Frau zweifeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen