Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 82: Des einen Freud'...
23 Min.Ab 12
Mit aufgeschnittenen Pulsadern wird die 30-jährige Designstudentin Ramona Ziegler in ihrem Badezimmer gefunden. Zuerst sieht alles nach einem Selbstmord aus, aber widersprüchliche Zeugenaussagen lassen die Kommissare an dem Suizid der jungen Frau zweifeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1