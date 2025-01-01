Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord á la carte

SAT.1Staffel 1Folge 84
Mord á la carte

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 84: Mord á la carte

23 Min.Ab 12

Mord auf Bestellung? Manfred Ehrhoff stirbt nach einem Restaurantbesuch einen qualvollen Gifttod. Die Kommissare durchleuchten das nähere Umfeld des Geschäftsmannes und stoßen auf Lügen, Geldgier und Intrigen.

SAT.1
