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Österreich vom Feinsten

Österreich vom Feinsten: Niederösterreich - Vom Schneeberg in die Bucklige Welt

ORF2Staffel 1Folge 9vom 03.06.2026
Österreich vom Feinsten: Niederösterreich - Vom Schneeberg in die Bucklige Welt

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Österreich vom Feinsten

Folge 9: Österreich vom Feinsten: Niederösterreich - Vom Schneeberg in die Bucklige Welt

60 Min.Folge vom 03.06.2026

In dieser Ausgabe "Österreich vom Feinsten" steht das südliche Niederösterreich im Mittelpunkt: Hans Knauß ist dieses Mal "Vom Schneeberg in die Bucklige Welt" unterwegs. Die malerische Landschaft wird hier von sanften Hügeln geprägt und vom Schneeberg – auf seinem Gipfel beginnt die musikalisch-kulinarische Reise, die wieder Menschen und Besonderheiten der Region in den Mittelpunkt stellt. Bildquelle: Alois Kuschetz/ORF

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