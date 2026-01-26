Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Staffel 7Folge 1vom 26.01.2026
50 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 16

Zwischen 1993 und 1996 sind in Österreich mehrere Briefbomben im Umlauf. Vier Menschen sterben, 15 weitere werden verletzt. Die rechtsextreme Gruppierung "Bajuwarische Befreiungsarmee" bekennt sich schriftlich zu den Anschlägen. Nach jahrelangen Ermittlungen nimmt die Polizei schließlich einen Mann namens Franz Fuchs fest, der die grausamen Taten offenbar verübt hat. Doch ob er ein Einzeltäter ist, bleibt zunächst unklar.

