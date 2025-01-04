Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs schockierendste Verbrechen

Blutiges Neujahr

ATVStaffel 7Folge 8vom 04.01.2025
Blutiges Neujahr

Blutiges NeujahrJetzt kostenlos streamen

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 8: Blutiges Neujahr

50 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 16

Zwischen dem 1. und 8. Januar 2023 gibt es in Wien drei Mordopfer zu beklagen: Ein angesehener Apotheker, ein junger Iraker und eine Mutter von zwei Kindern werden brutal umgebracht. Sind die Morde das Werk eines psychopathischen Serienkillers? Die Polizei tappt anfangs komplett im Dunkeln. Erst eine sonderbare Begegnung, die der Journalist Stephan Holzmeister mit einem Betrunkenen an einem der Tatorte hat, bringt die Polizei auf die richtige Fährte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs schockierendste Verbrechen
ATV
Österreichs schockierendste Verbrechen

Österreichs schockierendste Verbrechen

Alle 7 Staffeln und Folgen