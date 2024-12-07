Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Kärntner Horrorarzt

Staffel 7Folge 4vom 07.12.2024
Der Kärntner Horrorarzt

Folge 4: Der Kärntner Horrorarzt

53 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 16

Franz Wurst findet im Dezember 2000 seine Gattin Hilde tot im Haus auf. Alles sieht danach aus, dass die Frau die Treppe hinabgestürzt ist. Doch Indizien am Unfallort sprechen dafür, dass das Ganze kein Unfall war. Was die Polizei schließlich herausfindet, lässt das Blut in den Adern gefrieren. Offenbar hat Franz Wurst jemanden beauftragt, seine Ehefrau umzubringen.

