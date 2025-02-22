Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 10: Der Obdachlosenmörder
49 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 16
17-Jähriger gesteht Morde an Obdachlosen: Eine Serie grausamer Angriffe auf obdachlose Menschen erschütterte 2023 die österreichische Hauptstadt. Drei Opfer wurden im Schlaf brutal attackiert, zwei davon tödlich verletzt. Überwachungsvideos zeigten einen jungen Mann, der seitdem von der Polizei gesucht wurde. Am 11. Dezember 2023 stellte sich der mutmaßliche Täter der Polizei. Was steckt hinter seinen Motiven?
