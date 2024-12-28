Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Mörder mit den schwarzen Handschuhen

ATVStaffel 7Folge 7vom 28.12.2024
Folge 7: Der Mörder mit den schwarzen Handschuhen

49 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 16

In der Strafvollzugsanstalt Krems-Stein sitzt seit 1980 ein Mann ein, der trotz der langen Haftzeit immer noch als einer der gefährlichsten Verbrecher Österreichs gilt. Werner K. bringt während seines Hafturlaubs brutal eine dreiköpfige Familie um - die Art und Weise erschaudert auch Jahrzehnte später noch abgebrühte Kriminalisten. Bei der Suche nach dem Motiv stoßen die Ermittler auf viele Rätsel und erschütternde Erkenntnisse.

