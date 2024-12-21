Die kopflose WasserleicheJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Die kopflose Wasserleiche
48 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 16
Die Kriminalreportage widmet sich spektakulären aktuellen österreichischen Kriminalfällen. Tatortermittler, Gerichtsmediziner, Kriminalpsychologen, Profiler und Forensiker gewähren hautnah Einblicke in ihre Arbeit. Außerdem sprechen exklusiv Angehörige von Opfern und Tätern und Augenzeugen. Im Fokus von "Österreichs schockierendste Verbrechen" stehen ungeklärte und mysteriöse Verbrechen. Die Kriminalreportage nimmt die Zuseher mit auf Motivsuche, auf die Suche nach der Wahrheit.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© PULS 4 TV GmbH & Co KG