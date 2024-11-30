Die Schwarze Witwe BlauensteinerJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 3: Die Schwarze Witwe Blauensteiner
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 16
Sie gewinnt das Vertrauen ihrer Opfer und nimmt ihnen dann kaltblütig das Leben. "Österreichs schockierendste Verbrechen" beleuchtet die entsetzlichen Taten der Serienmörderin Elfriede Blauensteiner, die als "schwarze Witwe" in die Kriminalgeschichte einging.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT, ANGST
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co. KG