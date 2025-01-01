Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Plötzlich ist alles anders

WarnerStaffel 1Folge 15
Plötzlich ist alles anders

Plötzlich ist alles andersJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 15: Plötzlich ist alles anders

41 Min.Ab 12

Lucas wird aus dem Krankenhaus entlassen. Zu Hause angekommen kann er sich endlich dazu durchringen, die Beziehung mit Brooke zu beenden. Sie ist am Boden zerstört und ahnt nicht, dass der Trennungsgrund Peyton ist. Als Lucas zu dieser fahren will, bricht er zusammen und kommt in die Notaufnahme. Währenddessen wird der Scheidungskrieg zwischen Deb und Dan immer schmutziger, und Keith muss seine Werkstatt verkaufen, weil er die Krankenhausrechnung für Lucas nicht bezahlen kann.

