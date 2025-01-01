One Tree Hill
Folge 1: Brüder
41 Min.
Lucas und Nathan Scott haben nicht viel gemeinsam - lediglich den gleichen Vater und die Leidenschaft für Basketball. Lucas ist bereits in der Juniorschool aus dem Basketballteam ausgetreten, obwohl er im Vergleich zu Nathan ein viel größeres Talent ist. Die Rivalität der beiden Brüder bleibt allerdings bestehen. Als Keith, der Onkel der Jungs, Lucas ermutigt, wieder zurück ins Basketballteam zu gehen, eskaliert die Situation zwischen den Brüdern ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
