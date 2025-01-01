One Tree Hill
Folge 9: Unter Druck
40 Min.Ab 12
Das große Basketballspiel gegen Cove City steht bevor. Dan setzt Nathan so unter Druck, dass der zu Steroiden greift, um topfit in das Spiel zu gehen. Nathan überschätzt die Gefahr und bricht auf dem Spielfeld zusammen, woraufhin er ins Krankenhaus kommt. Deb, die zum Ärger von Dan Karen im Café vertritt, während diese zu ihrem Kochkurs nach Italien gereist ist, erfährt erst von Haley, was ihrem Sohn Nathan passiert ist. Sie ist außer sich und schmeißt Dan aus dem Haus ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen