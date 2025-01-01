Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Erklärungsversuche

WarnerStaffel 1Folge 16
Erklärungsversuche

One Tree Hill

Folge 16: Erklärungsversuche

42 Min.Ab 12

Lucas ist verzweifelt, weil er nicht nur Brooke, sondern auch Peyton verloren hat. In einer Bar lernt er die mysteriöse Nicki kennen, mit der er eine Nacht verbringt. Der Abend bleibt jedoch nicht ohne Folgen, denn Brooke und Peyton erfahren von dem anderen Mädchen. Indes bedroht Dan seinen Sohn, damit der nach der Scheidung bei ihm bleibt. Deb fühlt sich unter Druck gesetzt und erzählt Nathan von ihrer Affäre. Ihr Sohn ist bitter enttäuscht und trifft eine harte Entscheidung ...

Warner
