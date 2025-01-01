One Tree Hill
Folge 6: Geschichten einer Nacht
Es geht zum ersten Auswärtsspiel der Ravens. Auf dem Feld kommt es zum Handgemenge zwischen Lucas und Nathan, woraufhin beide vom Platz fliegen. Um darüber nachzudenken, schmeißt sie Whitey auf der Rückfahrt aus dem Bus, sodass sie 30 Meilen nach Hause laufen müssen. Eine Nacht mit überraschenden Folgen ... Brooke verstaucht sich den Fuß, nimmt zu viele Schmerztabletten und ist völlig high. Haley und Peyton nehmen sie mit dem Auto mit nach Hause ...
