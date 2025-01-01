One Tree Hill
Folge 19: Schwanger oder nicht?
40 Min.Ab 6
Lucas ist verzweifelt: Brooke hat ihm gestanden, dass sie schwanger ist, lehnt seine Hilfe jedoch ab. Der Basketballer lässt nicht locker: Als er ihr nochmals seine Unterstützung anbietet, macht sie ihm ein überraschendes Geständnis. Jake verweigert indes seiner Ex-Freundin Nicki jeglichen Kontakt mit der gemeinsamen Tochter. Stattdessen verbringt Peyton immer mehr Zeit mit Jake und dem Baby. Karen lehnt den Heiratsantrag von Keith ab, woraufhin dieser Tree Hill verlassen will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen