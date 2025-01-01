Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quälende Angst

WarnerStaffel 1Folge 2
Folge 2: Quälende Angst

43 Min.

Lucas hat bei seinem ersten Basketballmatch komplett versagt. Sein Talent war unter dem Druck der Mannschaft auf einmal weg - Lucas versteht die Welt nicht mehr und beschließt kurzerhand, das Team wieder zu verlassen. Coach Whitey redet dem verzweifelten Jungen jedoch ins Gewissen ... Nathan leidet indessen zunehmend mehr unter dem Druck seines Vaters. Obwohl Nathan in dem Spiel einen guten Eindruck hinterlassen hat, analysiert der Vater all seine Fehler per Video ...

