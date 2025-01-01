One Tree Hill
Folge 3: Gefährliche Nachhilfe
42 Min.Ab 6
Für Lucas läuft es im Team nach wie vor nicht unbedingt gut. Es geht sogar so weit, dass die Jungs der Mannschaft ihn schikanieren. Als sie ihn schließlich in der Nacht kidnappen und ihn in einen Teich schmeißen, reicht es ihm endgültig ... Ein neuer Nachhilfeschüler hat sich bei Haley angemeldet - Nathan. Nach langem Hin und Her entscheidet sie sich, ihm Nachhilfe zu geben. Allerdings stellt sie eine Bedingung: Es darf niemand erfahren und er muss aufhören, Lucas zu quälen.
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
6
