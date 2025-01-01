One Tree Hill
Folge 5: Vater gegen Sohn
43 Min.
Das große Väter-Söhne-Basketballspiel steht bevor. Lucas wird von Whitey überredet mitzuspielen, doch leider fehlt ihm der passende Vater, da Dan natürlich mit Nathan spielt. Lucas fragt daraufhin seinen Onkel Keith, der einwilligt. Es ist eine schwierige Situation, die jedoch beide hervorragend meistern und in der sie stolz aufeinander sind. Dan, der Basketballstar aus früheren Tagen, nimmt dieses Spiel sehr ernst und will um jeden Preis gewinnen - mit verheerenden Folgen ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
