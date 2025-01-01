Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 20
Folge 20: Party mit Folgen

42 Min.Ab 12

Haley organisiert eine Party in Nathans neuer Wohnung. Brooke, die nicht eingeladen wurde, betrinkt sich währenddessen in einer Bar und trifft dort auf Nicki. Nach mehreren Cocktails stürmen die beiden gemeinsam die Feier. Es kommt zum Streit zwischen Nicki und Peyton. Lucas geht dazwischen. Doch dann offenbart Nicki ein Geheimnis, dass Peyton und Brooke sehr verletzt. Als Nathan von der Arbeit nach Hause kommt, trifft er die Polizei vor seiner Wohnung und kommt ins Gefängnis.

