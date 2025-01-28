Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 24
Folge 24: Das Todesurteil?

45 Min. Ab 12

Während bei Michael und Christina Beziehungsfrust herrscht, wird Toni mit einer erschreckenden Nachricht konfrontiert: Er hat nur noch vier Wochen zu leben! Nun muss er mit offenen Karten spielen und längst Vergessenes neu aufrollen. Während alle anderen in Gewissenskonflikten stecken, genießen Rudi und Jeremy ihr neues Luxusleben und würden alles dafür tun, es nie wieder aufzugeben ...

