Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Die kleine Nachtrevue

SAT.1Staffel 1Folge 25
Die kleine Nachtrevue

Die kleine NachtrevueJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 25: Die kleine Nachtrevue

46 Min.Ab 12

Olaf findet heraus, dass seine Familie ihn sein halbes Leben lang belogen hat. Er will endlich als echter Mann respektiert werden und beginnt wild entschlossen, sein Leben von Grund auf umzukrempeln - sehr zu Hennings Verwunderung. Christina fühlt sich von Michael belogen und trifft ihre alte Jugendliebe Heiko wieder. Flammt die alte Liebe wieder auf? Jeremy und Rudi finden unterdessen die ultimative Lösung, wie sie an ganz viel Kohle kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen