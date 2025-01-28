Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

SAT.1Staffel 1Folge 37
44 Min.Ab 12

Antonia und Philipp treffen sich wieder. Ob die beiden mehr verbindet als die Fotografie? Nach der Trennung von Stone vergeht Käthe vor Liebeskummer. Ihr Versuch, Stone umzustimmen, scheitert. Niki wird klar, dass sie sich zwischen Jacques und Max entscheiden muss. Anstatt erneut in eine Villa einzubrechen, enttarnen Jeremy und Rudi eine Diebin. Von der Belohnung können sie die Kaution bei Mia zahlen.

