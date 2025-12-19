Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bikerkunst

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 10vom 19.12.2025
Folge 10: Bikerkunst

19 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet eine Bruce-Springsteen-Tourjacke sowie ein kurioses Stück aus dem Spionage-Arsenal.

