Hippe 90er Jahre

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 23vom 28.02.2026
20 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" präsentieren die Pfandprofis ihre liebsten Stücke aus den legendären 1990er Jahren.

Kabel Eins Doku
