Abgefahrene 80er Jahre

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 22vom 09.01.2026
Folge 22: Abgefahrene 80er Jahre

20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" präsentieren die Pfandprofis ihre liebsten Stücke aus den bunten 1980er Jahren.

Kabel Eins Doku
