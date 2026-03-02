Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 21: Verrückte 70er Jahre
20 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" werden die größten Schätze des Pfandhauses aus den 1970er Jahren herausgekramt: Tour-T-Shirts der Band Aerosmith, eine Flagge der Apollo 16 und schräge Kunst.
Weitere Folgen in Staffel 17
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC