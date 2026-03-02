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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Verrückte 70er Jahre

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 21vom 02.03.2026
Verrückte 70er Jahre

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 21: Verrückte 70er Jahre

20 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" werden die größten Schätze des Pfandhauses aus den 1970er Jahren herausgekramt: Tour-T-Shirts der Band Aerosmith, eine Flagge der Apollo 16 und schräge Kunst.

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