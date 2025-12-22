Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 11: Wir brauchen Bass
20 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Bassgitarre findet ihren Weg in den Laden. Das Besondere daran: John Entwistle von der Band "The Who" und John Paul von "Led Zeppelin" haben das gute Stück signiert.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC