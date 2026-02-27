Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 25vom 27.02.2026
Folge 25: Im Zeichen des Affen

20 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein animierter Spielzeugaffe aus Japan sieht, hört und spricht nichts Böses - doch was spricht der Preis?

