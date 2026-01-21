Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 27: Ahnungslos
20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Helm, signiert von den Darstellern der Fernsehserie "Lost in Space", wird von Rick kritisch begutachtet.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC