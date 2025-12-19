Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 12: Klopf, Klopf
20 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein seltenes Buch aus dem Jahr 1589, das Anweisungen zur Kriegsführung enthält. Außerdem findet ein Schachbrett aus dem Jahr 1840 seinen Weg ins Pfandhaus.
