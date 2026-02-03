Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 14vom 03.02.2026
Folge 14: Rick & die Gründerväter

40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In US-amerikanischer Geschichte ein Ass: Die Folge zeigt die besten Deals, die Rick mit Objekten und Schriftstücken aus der Gründerzeit abgeschlossen hat.

