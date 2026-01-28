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Pension Schöller

Pension Schöller mit Gery Seidl

ORF1Folge vom 28.01.2026
Pension Schöller mit Gery Seidl

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Pension Schöller

Folge vom 28.01.2026: Pension Schöller mit Gery Seidl

28 Min.Folge vom 28.01.2026

"Herzlich Willkommen in der Pension Schöller!" Mit diesen Worten begrüßt Rudi Schöller diesmal Gery Seidl. Der Kabarettist nächtigt wegen einer Badrenovierung beim Gastgeber, und schnell geht es im Gespräch um Baustellen – jene des Hauses und jene des Lebens. Baumeister Seidl und Lehrbub Schöller bauen gemeinsam einen immer fragileren Turm, bis er folgerichtig einstürzt. Auch Humor sei ausbaubar und sollte unterrichtet werden, meint Seidl – und übernimmt kurzerhand selbst die erste, für Rudi äußerst amüsante Unterrichtsstunde. Bildquelle: ORF/Jenseide/Robert Oberzaucher

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