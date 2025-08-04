Pension Schöller: Zu Gast: Lydia Prenner-KasperJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 1: Pension Schöller: Zu Gast: Lydia Prenner-Kasper
Lydia Prenner-Kasper gibt Einblick in ihr Leben – direkt, witzig und ohne Schönfärberei. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und sprengt charmant die Grenzen klassischer Frauenbilder. Inhalt: Sie ist eine der erfolgreichsten Kabarettistinnen des Landes und will sich nicht darauf beschränken lassen, eine Dame sein zu müssen. Das engt ihre Persönlichkeit ein, sagt Lydia Prenner-Kasper. Und auf der Bühne will sie das echte Leben ansprechen, denn auch die "schiachen Untiefen verbinden uns“. Es ist wahrscheinlich genau dieser unkomplizierte, ehrliche Zugang zum Leben, den ihr Publikum so schätzt. "Wow, die ist tiaf, aber das Tiaf mog i“ sind Worte eines Fans, denen Rudi Schöller im traumhaften Gespräch nachgeht. Die in Favoriten groß gewordene Künstlerin hat dort viel fürs Leben mitgenommen und als ausgebildete Pädagogin hat sie nach eigenen Angaben viel Expertise gesammelt, die ihr daheim mit der eigenen Familie dann aber doch nix bringt. Ihren Kindern gibt sie den Rat mit, der auch sie im Leben weit gebracht hat: Sei wild! Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
