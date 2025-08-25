Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pension Schöller

Pension Schöller mit Thomas Stipsits

ORF1Staffel 1Folge 9vom 25.08.2025
Pension Schöller mit Thomas Stipsits

Pension Schöller mit Thomas StipsitsJetzt kostenlos streamen

Pension Schöller

Folge 9: Pension Schöller mit Thomas Stipsits

25 Min.Folge vom 25.08.2025

Hinter den Spitzenvorhängen der "Pension Schöller" wittert Kommissar Stipsits Geheimnisse. Er nimmt den Gastgeber ins Kreuzverhör und sorgt für ein überraschendes Staffelfinale. Inhalt: Geht es in der Pension Schöller immer mit rechten Dingen zu, oder verdecken die Spitzenvorhängen der Pension Schöller nur kriminelle Machenschaften? Kommissar Thomas Stipsits schöpft Verdacht, als er von der „Eckerlkas“ – Allergie von Rudis Tante Anni erfährt. Nachdem er seine höchstpersönliche Anleitung zum Glücklichsein präsentiert hat, nimmt er den Gastgeber ins Kreuzverhör. Der Ausgang führt zu einem höchst überraschenden Finale der ersten Staffel „Pension Schöller“. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

