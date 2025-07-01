Pension Schöller mit Katharina StraßerJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 5: Pension Schöller mit Katharina Straßer
25 Min.Folge vom 01.07.2025
Katharina Straßer denkt, sie macht Urlaub – doch in der Pension Schöller läuft eine Show, die Hollywood blass aussehen lässt. Mit Dialekt und Austropop gibt’s am Ende sogar einen „Schölli“-Award. Inhalt: Im traumhaften Gespräch erzählt sie über das Aufwachsen in einer Künstlerfamilie, die Geschichte des Austropops und schwärmt vom österreichischen Dialekt, der sie beim Singen direkt ins Herz trifft. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pension Schöller
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0