Pension Schöller

ORF1Staffel 1Folge 5vom 01.07.2025
Folge 5: Pension Schöller mit Katharina Straßer

25 Min.Folge vom 01.07.2025

Katharina Straßer denkt, sie macht Urlaub – doch in der Pension Schöller läuft eine Show, die Hollywood blass aussehen lässt. Mit Dialekt und Austropop gibt’s am Ende sogar einen „Schölli“-Award. Inhalt: Im traumhaften Gespräch erzählt sie über das Aufwachsen in einer Künstlerfamilie, die Geschichte des Austropops und schwärmt vom österreichischen Dialekt, der sie beim Singen direkt ins Herz trifft. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

ORF1
