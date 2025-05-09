Pension Schöller mit Gery SeidlJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 2: Pension Schöller mit Gery Seidl
"Herzlich Willkommen in der Pension Schöller!“ Mit diesen Worten begrüßt Rudi Schöller in dieser Folge Gery Seidl. Der gelernte Bauingenieur und erfolgreiche Kabarettist nächtigt in der Pension, weil bei ihm zu Hause gerade das Badezimmer renoviert wird. Im traumhaften Gespräch mit dem Gastgeber geht es ebenso um Baustellen, die des Lebens. Welche Bausteine will der Seidl noch setzen und wo hat er vielleicht auch ein wenig gepfuscht? Baumeister Seidl und sein Lehrbub Schöller versuchen sich gemeinsam am Bau eines möglichst hohen Turms, der immer komplexer und fragiler wird, bis er schließlich folgerichtig einstürzt. Ausbaubar ist auch Humor und der sollte an Schulen unterrichtet werden, findet Gery Seidl. Gesagt, getan: Sein erster Schüler ist Rudi Schöller und die erste Unterrichtsstunde im Lehrfach Witz ist besonders lustig. Für alle, außer den Unterrichtenden, der Seidl verzweifelt. Bildquelle: ORF/Jenseide/Robert Oberzaucher
