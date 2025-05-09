Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pension Schöller

Pension Schöller mit Gery Seidl

ORF1Staffel 1Folge 2vom 09.05.2025
Pension Schöller mit Gery Seidl

Pension Schöller

Folge 2: Pension Schöller mit Gery Seidl

28 Min.Folge vom 09.05.2025

"Herzlich Willkommen in der Pension Schöller!“ Mit diesen Worten begrüßt Rudi Schöller in dieser Folge Gery Seidl. Der gelernte Bauingenieur und erfolgreiche Kabarettist nächtigt in der Pension, weil bei ihm zu Hause gerade das Badezimmer renoviert wird. Im traumhaften Gespräch mit dem Gastgeber geht es ebenso um Baustellen, die des Lebens. Welche Bausteine will der Seidl noch setzen und wo hat er vielleicht auch ein wenig gepfuscht? Baumeister Seidl und sein Lehrbub Schöller versuchen sich gemeinsam am Bau eines möglichst hohen Turms, der immer komplexer und fragiler wird, bis er schließlich folgerichtig einstürzt. Ausbaubar ist auch Humor und der sollte an Schulen unterrichtet werden, findet Gery Seidl. Gesagt, getan: Sein erster Schüler ist Rudi Schöller und die erste Unterrichtsstunde im Lehrfach Witz ist besonders lustig. Für alle, außer den Unterrichtenden, der Seidl verzweifelt. Bildquelle: ORF/Jenseide/Robert Oberzaucher

ORF1
