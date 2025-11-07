Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Träume - Dreifachmord in Starnberg

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 07.11.2025
Folge 10: Gefährliche Träume - Dreifachmord in Starnberg

31 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Drei Tote: Ein Elternpaar und ihr Sohn werden in ihrem Haus erschossen – mitten im wohlhabenden Starnberg. Zunächst spricht alles für einen erweiterten Suizid. Doch dann tauchen illegale Kriegswaffen auf und ein Handyvideo. Zwei junge Männer rücken ins Visier: Max und Samuel, Freunde mit einem gefährlichen Traum vom schnellen Geld und einem Leben wie im Gangsterrap. Es beginnt ein Mordprozess mit schwerwiegenden Vorwürfen: Habgier, Heimtücke, Mordlust.

