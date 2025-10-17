Der Schlimmste Serienmörder Deutschlands: Der Todesengel von SonthofenJetzt kostenlos streamen

Folge 2: Der Schlimmste Serienmörder Deutschlands: Der Todesengel von Sonthofen
30 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Ein junger Krankenpfleger tötet unbemerkt Patienten mitten in einem Krankenhaus. Was mit dem Diebstahl eines Faxgeräts beginnt, endet in einem Mordfall mit dutzenden Opfern. Stephan L. arbeitet im Krankenhaus Sonthofen – ruhig, unauffällig, gewissenhaft. Doch nachts injiziert er todbringende Medikamente – immer dann, wenn niemand hinschaut. Eine schockierende Serie von Tötungen, aufgedeckt durch Zufall – und durch die Hartnäckigkeit eines Ermittlers, der das Unfassbare nicht glauben will.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins