Verkauft und versenkt in der Weser - Der Fall der Andrea K.Jetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 13: Verkauft und versenkt in der Weser - Der Fall der Andrea K.
27 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Ein Bruder vermisst seine Schwester, der einzige Ort, an der er sich besuchen kann, ist ihr Grab. Was ist mit Andrea K. geschehen? Ihre Leiche wird letztendlich in der Weser gefunden, doch wie ist die junge Frau dort hingekommen? Und war sie Opfer von Prostitution? Ein Fall über Drogen, Machtmissbrauch, Misshandlung, psychische Erkrankungen und Menschenhandel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perspektiven des Todes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins