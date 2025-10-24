Tödliche Ähnlichkeit - Doppelgängerinnen-MordJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 5: Tödliche Ähnlichkeit - Doppelgängerinnen-Mord
31 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Zwei Frauen, ein Gesicht- das eine von ihnen in den Tod führt. Als die Leiche einer Frau gefunden wird, die einer anderen wie aus dem Gesicht geschnitten ist, beginnt ein rätselhafter Fall voller Geheimnisse und falscher Identitäten. Wer ist die Tote – und wo steckt ihre Doppelgängerin? Eine Spurensuche zwischen Täuschung, Eifersucht und dunklen Abgründen öffnet den Blick auf eine Wahrheit, die niemand erwartet hätte.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins