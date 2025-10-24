Zum Inhalt springenBarrierefrei
Perspektiven des Todes

Tödliche Ähnlichkeit - Doppelgängerinnen-Mord

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 24.10.2025
Tödliche Ähnlichkeit - Doppelgängerinnen-Mord

Folge 5: Tödliche Ähnlichkeit - Doppelgängerinnen-Mord

31 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Zwei Frauen, ein Gesicht- das eine von ihnen in den Tod führt. Als die Leiche einer Frau gefunden wird, die einer anderen wie aus dem Gesicht geschnitten ist, beginnt ein rätselhafter Fall voller Geheimnisse und falscher Identitäten. Wer ist die Tote – und wo steckt ihre Doppelgängerin? Eine Spurensuche zwischen Täuschung, Eifersucht und dunklen Abgründen öffnet den Blick auf eine Wahrheit, die niemand erwartet hätte.

