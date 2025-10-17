Zum Inhalt springenBarrierefrei
Perspektiven des Todes

Die letzte Streife - Jagd auf den Polizistenmörder

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 17.10.2025
Die letzte Streife - Jagd auf den Polizistenmörder

Perspektiven des Todes

Folge 3: Die letzte Streife - Jagd auf den Polizistenmörder

30 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Ein nächtlicher Einsatz in einem Augsburger Wald endet tödlich: Ein Polizeibeamter wird bei einer Routinekontrolle erschossen, seine Kollegin überlebt schwer verletzt. Die Täter fliehen, bewaffnet mit Kriegswaffen. Was als normale Streifenfahrt beginnt, entwickelt sich zur größten Fahndung in der Geschichte der Stadt. Die Polizei jagt zwei Männer, die zu allem bereit sind – und stößt dabei auf eine schockierende Wahrheit: Einer der Täter hat bereits vor Jahrzehnten einen Polizisten getötet.

Kabel Eins
